Corona Update: Bevölkerung hält sich an Kontaktverbot – Hofer Land sucht freiwillige Helfer

Bayern ist mit den Ausgangsbeschränkungen am Freitag vorgeprescht. Die Menschen in der Region halten sich weitgehend dran. Die oberfränkische Polizei musste nur vereinzelt Personengruppen trennen. Im Landkreis Tirschenreuth gibt es mit 236 derzeit die meisten Corona-Fälle in der Region. Das Landratsamt vermittelt Hilfsangebote für Menschen in Quarantäne und Senioren. Gleichzeitig bittet es darum, Schutzausrüstung für Kliniken und Heime zu spenden. Thüringen hat heute das bundesweite Kontaktverbot umgesetzt. Der Saale-Orla-Kreis meldet momentan sechs Fälle. Eine Mitarbeiterin der Seniorenresidenz in Triptis hat sich mit dem Virus angesteckt. Ob sich auch Bewohner angesteckt haben, steht frühestens morgen fest. Im Vogtland sind jetzt 47 Menschen infiziert. Dort sind jetzt auch die Wochenmärkte gesperrt. Im Hofer Land sind es 76 Fälle. Heute ist eine Online-Plattform an den Start gegangen, über die sich freiwillige Helfer melden können. Im Landkreis Wunsiedel gibt es 88 Fälle. Zwei Menschen sind an dem Virus gestorben.

www.helfer-hoferland.de