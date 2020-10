Corona-Update: Besuchsverbot in Rodewischer Krankenhaus

In der Euroherz-Region hat bislang nur der Landkreis Tirschenreuth den Corona-Frühwarnwert überschritten. Heute sind nochmal elf neue Corona-Fälle dazugekommen. Ansonsten haben wir hier bei uns erstmal keine Einschränkungen zu befürchten.

Im Sächsischen Krankenhaus Rodewisch gilt allerdings ab morgen wieder ein Besuchsverbot. Außerdem will der Vogtlandkreis die Testkapazitäten ausweiten. In der kommenden Woche soll eine weitere Corona-Portalpraxis in Plauen eröffnen. Auch Großveranstaltungen sind wegen der zuletzt gestiegenen Zahlen im Vogtland nicht mehr erlaubt. Unterdessen hat es bei einem weiteren Mitarbeiter aus dem Wohnheim in Schleiz ein positives Corona-Testergebnis gegeben. Ein Bewohner musste außerdem ins Krankenhaus. Der Landkreis Wunsiedel meldet außerdem einen weiteren Todesfall. Eine 92 Jahre alte Frau mit Vorerkrankungen ist gestorben.