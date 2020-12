Corona Update: Besuch in sächsischen Heimen nur mit negativem Schnelltestergebnis

Auch heute kommen wieder viele Corona-Fälle in der Euroherz Region hinzu. Im Hofer Land sind es 102 Neuinfektionen. Der Landkreis Wunsiedel vermeldet 19 neue Fälle sowie einen weiteren Todesfall. Im Landkreis Tirschenreuth kommen 36 neue Fälle dazu. Unterdessen hat das Landratsamt den Infopoint zu einer zentralen Anlaufstelle für Besucher umgebaut – dort befindet sich jetzt auch die zentrale Telefonvermittlung. Im Moment findet wegen des Lockdowns im Landratsamt jedoch nur ein Notbetrieb statt. Wann die Testzentren im Landkreis Tirschenreuth geöffnet sind, findet ihr auf unserer Website. 73 neue Fälle sind es im Vogtland. Mehrere Medien haben außerdem darüber berichtet, dass die Sächsische Landesregierung überlegt, Hotspot-Kommunen wegen der aktuellen Corona-Lage von der Außenwelt abzuriegeln. Das wird nicht passieren, betont heute der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Besuche in Pflegeheimen dagegen sind nur mit negativem Schnelltests möglich. Apotheken sollen diese zur Verfügung stellen, so Kretschmer, damit die Menschen ihre Angehörigen besuchen können.