Corona-Update: Besonders viele Fälle in Seniorenheimen im Hofer Land

Die Corona-Situation bleibt auch in der Region weiter angespannt. Übers Wochenende sind im Landkreis Wunsiedel 13 neue Fälle dazugekommen. Im Hofer Land sind es 46 weitere Fälle. Außerdem sind eine 89 Jahre alte Frau aus der Stadt Hof und eine 80 Jahre alte Frau aus dem Landkreis an dem Virus gestorben. Vor allem in Seniorenheimen sind wieder viele positive Fälle aufgetreten, auch an einigen Bildungseinrichtungen.

Das dürfte in dieser Woche wieder abnehmen. Im Hofer Land müssen bereits ab heute alle Schülerinnen und Schüler wieder zuhause bleiben. In Hof sind zudem alle Kitas zu. Außerdem sind in der Saalestadt keine privaten Treffen außerhalb der Familie erlaubt. Und in Krankenhäusern und Seniorenheimen gilt ein Besuchsverbot.

In der Freien Waldorfschule in Hof ist ein weiterer Fall aufgetreten. Dabei handelt es sich um einen Mitarbeiter. Somit gibt es insgesamt zwei bekannte Fälle an der Schule.

Außerdem ist ein Schüler der Q12 des Johann-Christian-Reinhart-Gymnasiums in Hof positiv auf das Virus getestet worden. Die Klasse befindet sich bereits in Quarantäne.

Des Weiteren wurde ein Mitarbeiter der Grundschule Oberkotzau positiv auf das Virus getestet. Da sich die betroffene Klasse bereits in Quarantäne befindet, hat der Fall keine Auswirkung auf den Schulbetrieb. Insgesamt sind dort nun zwei Fälle bekannt.

In der Realschule Helmbrechts ist ein Lehrer positiv auf das Virus getestet worden. Zu den Kontaktpersonen zählen 109 Schüler.

Im Seniorenheim am Rosenbühl in Hof sind zwei Mitarbeiter sowie zwei weitere Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. Damit sind aktuell 34 Fälle bekannt.

Außerdem wurde im Seniorenhaus Michaelis in Hof ein weiterer Bewohner positiv auf das Virus getestet. Insgesamt sind damit 34 Fälle im Seniorenheim bekannt.

Im Seniorenhaus am Unteren Tor der Hospitalstiftung in Hof wurden drei weitere Mitarbeiter, sowie zwei Bewohner eines Wohnbereichs positiv auf das Corona-Virus getestet. Aktuell sind damit 32 Corona-Fälle bekannt.

Im Mehrgenerationenhaus in Rehau wurden 16 weitere Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet. Aktuell sind damit 34 Corona-Fälle bekannt. Das gesamte Haus befindet sich unter Quarantäne.

Außerdem wurden im Haus am Klosterhof der Diakonie in Hof zwei weitere Bewohner positiv getestet. Demnach sind dort insgesamt 31 Fälle bekannt.