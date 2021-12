Corona-Update: Bei Protesten bleibt es friedlich

Auch am Ende des Jahres 2021 sind noch viele Fragen in Sachen Corona offen: Wie wirkt sich die neue Omikron-Variante aus? Brauchen wir weitere Impfungen? Wann kehrt wieder Normalität ein? Antworten bekommen wir darauf hoffentlich im neuen Jahr. Und auch dann sind voraussichtlich weiterhin Beschränkungen notwendig.

Dagegen sind am Abend in mehreren Städten wieder Menschen auf die Straße gegangen. In Hof gab es beispielsweise eine Demonstration mit etwa 200 Teilnehmern. Laut Polizeipräsidium Oberfranken sei alles friedlich verlaufen.

Unterdessen gehen die Corona-Zahlen weiter zurück. Der Landkreis Wunsiedel hat mit 87 momentan die niedrigste Inzidenz in der Region. Das Robert Koch-Institut weist jedoch darauf hin, dass die Daten unvollständig sein können, weil über den Jahreswechsel die Gesundheitsämter weniger melden.