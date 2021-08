Corona-Update: Bayern zieht Corona-Regeln an

Die Inzidenz in der Stadt Hof liegt heute bei 24,0. Sollte sie weiter steigen, wäre der Besuch beim Friseur oder im Restaurant für manche nicht mehr so einfach. Ab Montag verschärft der Freistaat Bayern seine Corona-Regeln nämlich wieder. Dann gilt die 3G-Regel. Ab einer Inzidenz von 35 muss man in Innenräumen vollständig geimpft, genesen oder eben negativ getestet sein. Aktuell geht das ohne Test. Im Landkreis Hof liegt die Inzidenz heute übrigens bei knapp 18. Der Landkreis Wunsiedel hat eine Inzidenz von 23, der Landkreis Tirschenreuth von fast 28.

Die steigenden Inzidenzen zeigen, dass sich wieder mehr Menschen mit dem Corona-Virus infizieren. Damit im September wenigstens der Präsenzunterricht gesichert ist, will der Freistaat an Grund- und Förderschulen auf Pool-Tests oder Lolli-Tests setzen. Das haben Bayerns Kultusminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek heute bekanntgegeben.