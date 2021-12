Corona-Update: Bald keine Testpflicht mehr nach der Booster-Impfung

Die 2G-Plus-Regel gilt derzeit in vielen Bereichen, wie Kinos, Kulturveranstaltungen oder sogar Zoos. Hier müssen sich Geimpfte und Genesene zusätzlich testen lassen.

Für Menschen, die eine Boosterimpfung bekommen haben, gilt das vielleicht bald nicht mehr. So gilt in einigen Bundesländern, darunter Baden-Württemberg, dass nach einer Boosterimpfung kein Test mehr nötig ist. Das hat auch die Gesundheitsministerkonferenz unter dem Vorsitz von Klaus Holetschek gestern besprochen.



Dabei handle es sich erstmal um eine Prüfung. Holetschek rechne aber mit einer zeitnahen Entscheidung.