Corona-Update: Ausgangssperre in Mitterteich verlängert – Vier weitere Tote

Die Ausgangsbeschränkungen in Bayern hat die Staatsregierung bereits Anfang der Woche verlängert. Mitterteich gilt nach wie vor als Corona-Brennpunkt. Deshalb hat das Landratsamt in Tirschenreuth jetzt auch die strikte Ausgangssperre dort bis Gründonnerstag verlängert. Auch heute sind im Landkreis die Zahlen der bestätigten Corona-Fälle gestiegen. Insgesamt sind es 579. Vier weitere Menschen sind an dem Virus gestorben. Im Landkreis Wunsiedel sind es jetzt 265 bestätigte Fälle und im Hofer Land 212. Für die Teststelle in der Hofer Freiheitshalle gab es eine Spende von 50.000 Euro eines Hofer Unternehmers. Der Vogtlandkreis meldet 117 bestätigte Corona-Fälle und der Saale-Orla-Kreis 37.