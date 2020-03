Corona-Update: Ausgangssperre in Mitterteich hält – Marktleuthen richtet Teststelle ein

Die meisten Corona-Fälle in der Euroherz-Region gibt es weiter im Landkreis Tirschenreuth. Mittlerweile sind es 62, der Schwerpunkt liegt weiterhin in Mitterteich. Hier gilt deswegen seit gestern eine Ausgangssperre. Wie die Polizei mitteilt, halten sich die Menschen auch weitgehend dran. Auch im Landkreis Wunsiedel gibt es Ausgangssperren in Hohenberg an der Eger und in Fischern. Insgesamt zählt der Landkreis 16 bestätigte Fälle. Momentan laufen die Vorbereitungen für eine zentrale Teststelle in Marktleuthen. Wann die genau an den Start geht, steht noch nicht fest. In der Hofer Freiheitshalle gibt es bereits eine. Wer dort war und seit zwei Tagen nichts gehört hat, ist negativ getestet. Die Zahl der Corona-Fälle ist in Stadt und Landkreis Hof auf 22 gestiegen. Im Vogtland sind es momentan fünf und im Saale-Orla-Kreis vier.