Corona-Update: Ausgangssperre in Mitterteich aufgehoben – Weitere Todesfälle in der Region

Die drastischen Maßnahmen in der Corona-Krise machen sich langsam in der Statistik bemerkbar. Hotspot in der Region ist weiterhin der Landkreis Tirschenreuth mit 814 bestätigten Fällen. Drei weitere Menschen sind gestorben. In der besonders betroffenen Stadt Mitterteich entspannt sich aber auch langsam die Lage, sodass die Ausgangssperre ab morgen aufgehoben ist. Dann gelten in Mitterteich die gleichen Regeln wie im restlichen Bayern. Der Landkreis Wunsiedel meldet 422 Corona-Fälle. Eine 89 Jahre alte Frau ist gestorben. Auf einer neuen Online-Plattform gibt es eine Übersicht über alle Gastronomen und Händler im Fichtelgebirge, die einen Abhol- oder Lieferservice anbieten. Im Saale-Orla-Kreis gelten 70 Menschen als infiziert. Schwerpunkt bilden weiterhin die Seniorenheime. In Triptis sind am Wochenende zwei weitere Bewohnerinnen gestorben. Im Vogtland ist die Zahl der Corona-Fälle auf 161 gestiegen. Auch hier gibt es die ersten Fälle in Seniorenheimen. Im Hofer Land sind es momentan 288 Fälle.

https://www.landkreis-wunsiedel.de/uebersicht-der-liefer-und-abholdienste