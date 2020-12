Corona Update: Ausgangsbeschränkungen im Vogtland trotz sinkender Inzidenzwerte

Auch in nächster Zeit werden die Ausgangsbeschränkungen im Vogtlandkreis nicht gelockert. Das hat das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Der Inzidenzwert ist zwar gesunken, jedoch sei er nur eine Größe bei der Entscheidung darüber, ob es Lockerungen gibt oder nicht. Im Vogtlandkreis stehen derzeit unter anderem nur noch Reserve-Beatmungsbetten zur Verfügung. Außerdem ist die Sterberate in den Pflegeheimen im Zusammenhang mit Corona wesentlich höher als noch zu Beginn des Jahres. In Stadt und Landkreis Hof kommen heute 51 Menschen hinzu, die positiv auf das Virus getestet worden sind. Im Landkreis Tirschenreuth sind es 21. Der Landkreis Wunsiedel meldet 41 neue Fälle. Dort gelten seit Anfang der Woche die Hotspotregeln, die greifen, wenn die 7-Tages-Inzidenz über 200 steigt. Vor dem Hintergrund, dass sich das Infektionsgeschehen nicht bessert, hat der Landkreis mit Abstimmung mit den Kommunen deshalb jetzt Alkoholverbotszonen ausgewiesen. Welche genau, findet ihr hier.