Corona-Update: Ausbruch in Pflegeeinrichtung in Feilitzsch

Im Hofer Land gibt es 22 neue Corona-Fälle. 13 Neuinfektionen sind auf eine Pflegeeinrichtung in Feilitzsch zurückzuführen. Das Landratsamt rechnet mit Folgefällen in den nächsten Tagen.

Derweil liegt der Saale-Orla-Kreis den dritten Tag in Folge über einer Inzidenz von 35. Damit gilt in dem Landkreis Corona-Warnstufe 1. Verschärfte Regelungen gelten aber bisher nicht. Mögliche Verschärfungen wie 3G in geschlossenen Räumen oder flächendeckende Testangebote in Schulen klärt das Landratsamt derzeit noch mit den Landesbehörden ab. Diese würden erst in der nächsten Woche greifen.

Neue Regelungen gibt es ab Samstag im Vogtlandkreis für Kontaktpersonen. Die müssen sich weiterhin auf Anordnung des Gesundheitsamtes isolieren. Genesene und Geimpfte müssen nicht mehr in Quarantäne, wenn sie dem Gesundheitsamt einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Die Isolation enger Kontaktpersonen endet dann nicht mehr nach 14, sondern schon nach 10 Tagen. Außerdem gibt es die Möglichkeit sich nach 5 Tagen mit eine PCR-Test oder nach einer Woche mit einem Antigen Schnelltest frei zu testen.