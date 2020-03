Corona: Update aus der Euroherz-Region am Morgen

Wegen der Corona-Pandemie arbeiten die Behörden auch am Wochenende durch. So haben wir auch heute Morgen aktuelle Infektionszahlen aus der gesamten Region. Trotz Ausgangsbeschränkungen sind im bayerischen Teil der Euroherz-Region viele weitere Fälle gemeldet worden. In Stadt und Landkreis Hof ist die Zahl auf 57 gestiegen – am Freitag waren 40 bekannt. Im Landkreis Wunsiedel ist die Entwicklung ähnlich. Eine Person war dort vergangene Woche aufgrund der Virus-Erkrankung bereits gestorben. Im besonders betroffenen Landkreis Tirschenreuth hat sich die Fallzahl über das Wochenende mehr als verdoppelt. Aktuell sind üb 180 Menschen infiziert.