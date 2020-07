Corona-Update aus dem Landkreis Hof: Jetzt 39 positive Fälle

Seit Anfang der Woche ist Rehau ein Corona-Hotspot in der Region. Und die Zahl der aktuellen Fälle hat sich weiter erhöht. Darüber informierte der Hofer Landrat Oliver Bär am Nachmittag. Insgesamt 39 Fälle gibt es jetzt im Landkreis Hof. Nicht alle positiv getesten Personen kommen aus Rehau, haben aber einen Bezug zu den Großfamilien, die bereits positiv getestet sind oder sind Reiserückkehrer. Von den freiwilligen Tests am Testmobil auf dem Sportzentrum in Rehau sind bisher alle negativ gewesen. Damit sind die Infektionen für das Gesundheitsamt eingrenzbar. Es will die bisherige Strategie deshalb fortsetzen.

Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla appelliert unterdessen nochmal an alle, sich an die Maskenpflicht zu halten. Hier ist ein Mensch positiv getestet, der aus dem Urlaub zurückgekehrt ist.

Im Landkreis Wunsiedel hat es außerdem einen positiven Corona-Test bei einem Schüler der Alexander-von-Humboldt Mittelschule in Marktredwitz gegeben. Damit steigt die Zahl der Corona-Fälle insgesamt auf sechs. (Übersicht nach Städte und Gemeinden)