Corona-Update: Auffrischungsimpfungen im Impfzentrum Wunsiedel

Was die Inzidenzen angeht, sieht es in den meisten Teilen der Euroherz-Region recht gut aus. Die niedrigste Inzidenz in Bayern hat weiterhin der Landkreis Tirschenreuth mit einem Wert von 16. Aber auch Stadt und Landkreis Hof und der Landkreis Wunsiedel stehen im bayernweiten Vergleich gut da. Sie verzeichnen laut Robert-Koch-Institut Werte zwischen 37 und 44. Der Vogtlandkreis liegt bei 41 und der Saale-Orla-Kreis bei 150.

Falls ihr euch noch nicht habt impfen lassen, könnt ihr das morgen im Impfzentrum Wunsiedel zwischen 13 und 17 Uhr ohne Termin tun. Manche brauchen bereits ihre dritte Corona-Impfung. Der Landkreis Wunsiedel bietet am Montag im Impfzentrum deshalb Auffrischungsimpfungen für alle über 70-Jährigen an, und für die, deren zweite Impfung schon mehr als sechs Monate zurückliegt. (9-12 Uhr, 14-17 Uhr)