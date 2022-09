Corona-Update: Auf BA.4/5 angepasster Impfstoff nun auch im Hofer Impfzentrum

In Folge des Oktoberfests ist die Inzidenz in München wieder deutlich angestiegen. Aber auch bei uns in der Euroherz-Region gehen die Werte wieder hoch. Der Landkreis Tirschenreuth liegt bereits über einem Wert von 600. Jetzt im Herbst steigt auch die Nachfrage nach Impfungen erneut. Sie sollen zumindest vor einem schweren Verlauf der Krankheit schützen. Ab sofort könnt ihr euch im Impfzentrum Hofer Land nun auch mit den auf die Omikron-Varianten BA.4 und 5 angepassten Vakzinen von BionTech impfen lassen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Impfstoff lediglich für Auffrischungsimpfungen für Menschen über 60 Jahren und Patienten mit einem erhöhten Krankheitsrisiko. Den angepassten Impfstoff gibt es ab dem 4. Oktober auch in den 13 staatlichen Impfstellen in Sachsen.