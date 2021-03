Corona Update: Auch im Saale-Orla-Kreis gibt es jetzt kostenlose Schnelltests

Es ist ein Weg, um aus der Krise raus: Tests. Damit lassen sich Corona-Fälle frühzeitig erkennen. Auch im Saale-Orla Kreis geht es da jetzt weiter voran: Die ersten zentralen Anlaufstellen für den sogenannten Bürgertest nehmen in diesen Tagen ihre Arbeit auf. Dort können Bürger_Innen wöchentlich einen kostenlosen Schnelltest machen. Die Zentren sind in Rosenthal am Rennsteig, Pößneck, Schleiz und Triptis. An den unterschiedlichen Standorten gibt es unterschiedliche Konzepte. Details dazu findet ihr auf unserer Website. Auch an anderer Stelle in der Region schreiten die Tests voran: So probieren die Grundschüler_Innen im Landkreis Wunsiedel derzeit das Gurgel-Test-System aus.

(Symbolbild)