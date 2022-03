Corona Update: Anmeldungen für Novavax-Impfstoff

Clubs und Diskotheken dürfen ab morgen wieder öffnen, im Restaurant haben dann auch negativ-getestete Ungeimpfte wieder Zutritt und Schüler dürfen ihre Maske nach den Ferien im Sportunterricht in der Umkleidekabine lassen. Diese Lockerungen hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im Anschluss an die jüngste Kabinettsitzung bekanntgegeben. Das Virus ist aber nach wie vor präsent und Impfungen nach wie vor die beste Waffe gegen die Pandemie – darüber sind Experten sich einig.

Auch heute gibt es wieder einige Möglichkeiten in der Euroherz-Region, sich impfen zu lassen. Die Praxis Dr. Häußinger/Dr. Gebert bietet jeweils von 8:00 Uhr bis 11:00 Uhr und von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr Impfungen in Lichtenberg und Berg an. In Hof werdet ihr heute von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr im MVZ Hochfranken in der Heiligengrabstraße 16 mit Impfungen versorgt. Das Impfzentrum Helmbrechts ist zwischen 10:15 Uhr und 14:15 Uhr, sowie zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr geöffnet. Impfungen und Tests gibt es wie gewohnt auch in der Rosenthal-Eventhalle in Selb, von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Ab morgen starten zudem die Impfungen mit Novavax. Dafür müsst ihr euch vorab anmelden. Alle Infos gibts auf euroherz.de

Anmeldung über www.impfzentren.bayern oder 09281/57-777.