Corona-Update: Ampel in Wunsiedel und im Vogtland springt auf rot

Springt die Ampel auf rot, dann gelten schärfere Beschränkungen. Das gilt ab sofort auch in den Landkreisen Wunsiedel und im Vogtlandkreis. Hier ist die kritische Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Im Wunsiedler Land kommen zu den bestehenden Regeln damit noch eine Maskenpflicht in der Grundschule, eine Sperrstunden in der Gastronomie ab 22 Uhr und eine Maximalteilnehmerzahl bei privaten Feiern von fünf Personen dazu. Im Vogtland sind zehn Teilnehmer bei privaten Feiern erlaubt und maximal 100 bei öffentlichen Veranstaltungen.

Eine Klasse des Luisenburg-Gymnasiums Wunsiedel ist momentan in Quarantäne, genauso wie Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Naila und eines Seniorenheims im Landkreis Hof. Die Corona-Tests aus der Krötenbrucker Grundschule in Hof, eines Kinderhorts in Rehau und eines Kindergartens in Neustadt sind derweil negativ.

Die SpVgg Bayern Hof hat ihr Spiel am Samstag wegen eines Verdachtsfalls abgesagt. Der Bayerische Handball-Verband hat den Spielbetrieb für die kommenden drei Spieltage komplett ausgesetzt.

Unser Nachbarland Tschechien verhängt unterdessen wieder einen kompletten Lockdown. Ab morgen müssen fast alle Geschäfte schließen und es gelten Ausgangsbeschränkungen.