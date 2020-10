Corona-Update: Ampel in der Stadt Hof springt auf gelb

Nachdem in den vergangenen Tagen immer mehr Corona-Ampeln ihre Farbe verändert haben, trifft es jetzt auch Stadt Hof. Die Ampel springt auf gelb, das heißt, dass ab morgen strengere Einschränkungen gelten. Ab 23 Uhr müssen Restaurants und Wirtshäuser schließenm bei privaten Feiern sind maximal zehn Personen erlaubt und die Maskenpflicht gilt ab der 5. Klasse auch im Unterricht, bei den Hofer Filmtagen und auf öffentlichen Plätzen der Stadt.

Im Landkreis Wunsiedel, dem Vogtlandkreis und dem Landkreis Tirschenreuth steht die Ampel bereits auf rot.

Im Pflegeheim in Schwarzenbach an der Saale hat es zuletzt zwei positive Testergebnisse gegeben, genauso wie in Lengenfeld. Dort gilt in beiden Heimen ein Besuchsverbot. Der Kindergarten in Bärnau bleibt wegen eines Corona-Falls für den Rest der Woche geschlossen.

Nachdem in Tschechien seit heute ein Lockdown gilt, dürfen Deutsche jetzt nicht mehr zum Einkaufen, Tanken oder Freunde besuchen über die Grenze.