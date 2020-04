Corona-Update am Wochenende: leicht gestiegene Infektionszahlen in den Landkreisen Hof und Wunsiedel

Ab Montag müssen wir uns ans Masken-Tragen beim Einkaufen oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln gewöhnen. Dadurch soll die Ausbreitung des Corona-Virus weiter eingedämmt werden. Am Wochenende sind die Infektionszahlen in der Region ein bisschen angestiegen.

Im Landkreis Wunsiedel sind 13 weitere Personen positiv getestet worden, insgesamt sind das 617. 33 Personen sind daran verstorben, die Zahl der Genesenen beträgt 515.

In Stadt und Landkreis Hof ist die Zahl geringer: hier sind mit 474 Infizierten sieben neue Patienten positiv getestet, bei 23 Personen verlief die Krankheit tödlich. Die Zahl der wieder gesunden Bürger steigt auf 264.