Corona: Update am Samstag

Die Sorge ist groß gewesen, als Anfang der Woche in einer Hofer Kita ein Corona-Fall bei einem Kind aufgetreten ist. Jetzt gibt es aber Entwarnung: Niemand hat sich angesteckt, alle Tests sind negativ ausgefallen. So kann die Kita am Montag wieder ihre Notfallbetreuung anbieten.

Insgesamt sind in Stadt und Landkreis Hof jetzt 529 Menschen positiv getestet, im Vogtlandkreis sind es 419 und im Saale-Orla-Kreis 140. Der Landkreis Tirschenreuth meldet 1126 bestätigte Corona-Fälle. Ein weiterer Mensch ist gestorben. Im Landkreis Wunsiedel bleibt es erneut bei 647 Fällen. Wie viele Menschen in eurem Ort infiziert sind, findet ihr auf unserer Website.