Corona: Update am Nachmittag

Center for Disease Control

Das Maiwochenende steht bevor. Eine Zeit, die für viele sicher anders abläuft als geplant. Mai-Wanderungen in Gruppen sind zum Beispiel nicht erlaubt. Die Ausgangsbeschränkungen bleiben bestehen. Im Landkreis Wunsiedel gibt es derzeit 54 Corona-Infektionen, im Landkreis Tirschenreuth sind es 1.113.Hier ist eine weitere Person an dem Virus gestorben. Der Saale-Orla Kreis meldet derzeit 127 Infektionen, der Vogtlandkreis 323, auch hier ist eine weitere Person gestorben. Stadt und Landkreis Hof melden 493 bestätigte Fälle, zwei weitere Personen sind verstorben.

Die Stadt Hof weist unterdessen darauf hin, dass die Stadtverwaltung nun schrittweise wieder persönlich erreichbar ist. Die zentrale Corona-Teststelle an der Hofer Freiheitshalle ist morgen am ersten Mai nicht besetzt. Die Stadtverwaltung Marktredwitz bleibt dagegen für den Publikumsverkehr bis zum 08. Mai zu. Auch das Bürgertelefon im Landkreis Wunsiedel hat geänderte Zeiten, an welches es besetzt ist, mehr Infos gibts auf unserer Website.

Das Bürgertelefon im Landkreis Wunsiedel ist ab morgen 01.05.2020 zu den neuen, folgenden Zeiten besetzt. Mo bis Do 7.30 bis 17 Uhr, Fr 7.30 bis 16 Uhr, Wochenende/Feiertag: nicht mehr besetzt.