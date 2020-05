Corona: Update am Nachmittag

In der FOS/BOS in Hof und in der Hofer Berufsschule hat sich jeweils ein Schüler mit dem Corona-Virus angesteckt. Das meldet aktuell das Hofer Landratsamt und bezieht sich auf Informationen des Gesundheitsamtes. Die Kontaktpersonen sind demnach informiert und werden jetzt getestet. Insgesamt wurden im Hofer Land seit Beginn der Pandemie 549 Personen positiv getestet worden, im Landkreis Wunsiedel sind es 648 und im Landkreis Tirschenreuth 1137. Im Vogtlandkreis liegt die Zahl der bisher bekannten Infektionen bei 445. Dort ist eine weitere Person verstorben.

Im Saale Orla Kreis liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 146. Dass zuletzt eine Mitarbeiterin des Krankenhauses in Schleiz positiv getestet wurde, hätte zum Problemfall des Saale-Orla Kreises werden können. Die Frau hatte nämlich zu vielen Personen Kontakt. Alle Patienten und Mitarbeiter des Krankenhauses sind daraufhin getestet worden – alle Testergebnisse sind negativ ausgefallen.