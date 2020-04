Corona: Update am Nachmittag

Auch wenn heute erste Lockerungen in der Corona-Krise anstehen, hat das Virus auch die Region weiter im Griff. In Stadt und Landkreis Hof gelten derzeit 428 Menschen als infiziert – Zwei weitere Menschen sind an dem Virus gestorben. In der Rehaklinik „Klinik am Park“ in Bad Steben können ab sofort vorübergehend Bewohner aus Alten- und Pflegeheimen aus dem Hofer Land untergebracht werden, die sich aufgrund der Allgemeinverfügung vom 3. April 2020 zwei Wochen getrennt von den sonstigen Bewohnern ihres Stammpflegeheimes aufhalten müssen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Außerdem stellt auch der Campus Münchberg der Hochschule Hof jetzt ein Vollgesichtsschutz her.

Auch im Landkreis Wunsiedel sind zwei weitere Personen an dem Corona-Virus gestorben. 589 bestätigte Fälle von Corona-Infizierten gibt es dort derzeit. Der Saale-Orla Kreis meldet 110 Infektionen, der Vogtlandkreis 280. Der Landkreis Tirschenreuth informiert aktuelle darüber, dass der Landkreis in sieben Versorgunsregionen aufgeteilt wurde. Das Ziel: Patienten soll in einer Notlage ein persönlicher Ansprechpartner in der Nähe zur Verfügung stehen und eine schnelle Hilfe vor Ort gewährleistet werden. Im Landkreis Tirschenreuth gibt es aktuell 1.062 bestätigte Fälle. Zudem sind 2 weitere Personen an dem Coronavirus verstorben.