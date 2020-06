Corona: Update am Nachmittag

Ab dem 15.Juni können Touristen aus Deutschland wieder nach Tschechien fahren – die Grenzen öffnen wieder. Unterdessen sind die Zahlen in der Euroherz-Region relativ stabil geblieben: Im Hofer Land sind seit Beginn der Pandemie 568 Personen positiv auf das Virus getestet worden. An der Plauener Grundschule Am Wartberg ist unterdessen ein 7-jähriger positiv auf das Virus getestet worden. Die 15 Mitschüler, die Lehrerin und die Kontaktpersonen in der Familie des Jungen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Insgesamt sind im Vogtlandkreis seit Beginn der Pandemie 477 Personen positiv getestet worden. Im Landkreis Wunsiedel liegt diese Zahl bei 655, im Landkreis Tirschenreuth bei 1137 und im Saale-Orla Kreis bei 151.