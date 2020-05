Corona: Update am Nachmittag

Center for Disease Control

Ab diesem Pfingstwochenende stehen weitere Lockerungen in der Corona-Krise an. Seit heute Nachmittag sind auch wieder Besuche am Klinikum Fichtelgebirge/Selb zum Teil möglich. Besucht werden dürfen nur negativ getestete Patienten. Pro Tag kann der negativ getestete Patient dann eine Person festlegen, die ihn besuchen darf. Das dürfen Angehörige ab dem 14. Lebensjahr, die mit dem Patienten im eigenen Hausstand leben oder eine weitere Person sein. Der Besuch darf nur unter Regeln und maximal eine Stunde lang dauern. Die Corona Lage im Landkreis Wunsiedel bleibt unterdessen stabil. Seit Beginn der Pandemie sind 653 Tests positiv ausgefallen. Im Hofer Land liegt diese Zahl bei 567 und im Landkreis Tirschenreuth bei 1137. Im Vogtlandkreis sind seit Ausbruch des Virus 472 positive Fälle aufgetreten – im Saale Orla Kreis 149.