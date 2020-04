Corona: Update am Nachmittag

Heute hat das Robert Koch-Institut vor Nachlässigkeit in der Corona-Krise gewarnt. Dass Deutschland bisher relativ gut durch die Epedemie gekommen sei, sei den frühzeitig getroffenen Eindämmungsmaßnahmen zu verdanken, sagte RKI-Vize Schaade. Unterdessen steigen auch die Corona-Infektionen in der Euroherz-Region immernoch weiter an. Im Vogtlandkreis gelter derzeit 300 Menschen als infiziert, im Saale-Orla Kreis 118 und im Landkreis Wunsiedel 604. Der Landkreis Tirschenreuth meldet derzeit 1099 bestätigte Fälle. In Stadt und Landkreis Hof gelten 467 Menschen als infiziert – ein weitere Mensch ist hier verstorben. Außerdem weist das Landratsamt darauf hin, dass die Teststelle an der Hofer Freiheitshalle morgen (25.04) nicht offen hat.