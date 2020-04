Corona: Update am Nachmittag

Heute hat Kanzlerin Merkel die Bürgerinnen und Bürger darauf eingestellt, dass die Beschränkungen in der Corona-Krise noch lange anhalten werden. Niemand höre das gerne, aber es sei die Wahrheit. Wir befinden uns immer noch am Anfang der Pandemie, so Merkel. Auch die Euroherz-Region ist weiter von dem Virus bestimmt.

In Stadt und Landkreis Hof gelten derzeit 452 Menschen als infiziert. Insgesamt 22 Personen sind hier an dem Virus gestorben – von gestern auf heute ist demnach eine weitere Person verstorben. Das gilt auch für den Landkreis Wunsiedel – auch hier gibt es einen weiteren Todesfall. Insgesamt 33 Todesfälle vermeldet das Landratsamt Wunsiedel. 600 Personen gelten hier als infiziert. Im Landkreis Tirschenreuth sind drei weiter Personen am Corona-Virus gestorben – hier gelten derzeit 1092 Menschen als infiziert. Auch im Vogtlandkreis ist eine weitere Person an dem Virus verstorben. Hier gelten derzeit 298 Menschen als infiziert, im Saale-Orla Kreis 117.