Corona: Update am Nachmittag

Center for Disease Control

Die Corona-Pandemie ist nach wie vor präsent. Die Zahl der Fälle in Bayern ist – wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gestern bekannt gegeben hat – zwar stabil. Dennoch gebe es noch keinen Anlass zur Entwarnung. Das zeigen auch vier weitere Todesfälle im Landkreis Tirschenreuth, die nach Nachprüfung der Daten, jetzt bekannt wurden. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis 1137 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Im Vogtlandkreis liegt die Zahl bei 460 – auch hier ist ein weiterer Mensch gestorben. Im Landkreis Wunsiedel sind 652 Tests seit Beginn der Pandemie positiv ausgefallen, im Saale-Orla Kreis 148. Im Hofer Land liegt diese Zahl bei 565 – Die Tests aus der FOS/BOS und der Berufsschule sind aber alle negativ ausgefallen. Vergangene Woche ist bekannt geworden, dass sich jeweils ein Schüler in den Schulen mit dem Virus angesteckt hat. Dann haben alle Kontaktpersonen einen Test machen müssen. Obwohl die alle negativ ausgefallen sind, müssen diese Personen in einer zweiwöchigen Quarantäne bleiben.