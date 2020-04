Corona: Update am Nachmittag

Immer mehr Bundesländer streben eine Maskenpflicht an – auch in Bayern müssen wir ab kommender Woche in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr Masken tragen. Die Zahl der Corona-Fälle in der Euorherz Region steigt unterdessen weiter leicht an. Im Landkreis Wunsiedel gibt es derzeit 589 bestätigte Fälle, in Stadt und Landkreis Hof sind es 441. Im Vogtlandkreis gelten Stand heute Nachmittag 285 Menschen als infiziert, im Saale-Orla Kreis 113. Der Landkreis Tirschenreuth meldet 1068 Fälle und somit eine Zunahme um 6 Fälle.