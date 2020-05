Corona: Update am Nachmittag

Kunden, deren Pauschalreisen wegen des Coronavirus abgesagt wurden, sollen animiert werden, Gutscheine anzunehmen. Eine Pflicht dazu wird es nicht geben. Das wurde heute bekannt – denn darauf hat sich das Kabinett jetzt verständigt. Wenn eine abgesagte Reise vor dem 8. März gebucht wurde, will die Bundesregierung Gutscheine dafür zur Not mit staatlichen Garantien absichern. Das solle auch gelten, falls ein Veranstalter in die Insolvenz geht. Unterdessen bleiben die Zahlen in der Euroherz-Region weiter relativ stabil. Der Landkreis Wunsiedel meldet 647 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie, Stadt und Landkreis Hof 541 – hier ist ein weiterer Mensch gestorben. Der Landkreis Tirschenreuth meldet 1136 bestätigte Fälle, der Saale-Orla Kreis 145 und der Vogtlandkreis 429.