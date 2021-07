Corona Update am Morgen: Zahlen auf niedrigem Niveau

Zum Start in die neue Woche bleiben die Corona-Zahlen in der Region auf einem niedrigen Niveau. Die Stadt Hof weist heute einen Inzidenzwert von rund 2 (2.2) auf. Der Landkreis liegt bei rund 3 (3,2). Der Landkreis Wunsiedel liegt bei gut 1. Der Landkreis Tirschenreuth liegt wieder bei Null, das Vogtland bei fast 2 und der Saale-Orla-Kreis bei gut 1.

Noch eine wichtige Info, falls ihr euch in Hof an der zentralen Teststelle testen lassen wollt: Die zieht wegen der Sommergaudi rund um die Freiheitshalle jetzt zum Bahnhof Neuhof um. Also nur ein paar Meter weiter.