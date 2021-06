Corona Update am Morgen: Vogtland fast bei Null

Die Inzidenzen in der Euroherz-Region fallen, aber: In unseren Nachbarlandkreisen ist die Delta-Variante des Corona-Virus bereits angekommen. Im Kulmbacher Land gab es drei Nachweise. Bayern will daher schnell mit dem Impfen vorankommen, gerade mit Zweitimpfungen. Experten erwarten, dass wir damit besser vor der Delta-Variante geschützt sind als nach einer einzigen Impfung.

Hier noch die aktuellen Inzidenzwerte: Hof liegt bei 6,5; der Landkreis Hof bei rund 4, die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth sind unverändert bei Null. Das Vogtland hat die Null fast erreicht und liegt bei 0,4. Im Saale-Orla-Kreis fällt die Inzidenz auf gut 9.