Corona-Update am Morgen: Sächsische Impfkommission empfiehlt Kinder-Impfung uneingeschränkt

In Sachen Corona gibt es so gut wie jeden Tag irgendetwas Neues. In Sachsen hat die Sächsische Impfkommission die Corona-Impfung jetzt uneingeschränkt für Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Gesundheitsministerin Petra Köpping begrüßt die Entscheidung, betont aber auch, dass bei der Impfung zuerst die Erwachsenen gefragt seien. Das Deutsche Rote Kreuz bietet in der Regel immer samstags Kinderimpfungen in der Impfstelle in Eich im Vogtland an.

Eine Änderung gibt es ab sofort auch im Landkreis Wunsiedel. Und zwar hat das Gesundheitsamt seine Kontaktnachverfolgung angepasst, weil es nicht mehr hinterher kommt bei der Vielzahl der Fälle. Wer einen positiven Schnelltest hat, soll sich eigenständig isolieren und einen PCR-Test machen lassen. Wenn dieses Ergebnis auch wieder positiv ist, ruft euch das Gesundheitsamt wieder an, um das weitere Vorgehen zu besprechen.