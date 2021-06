Corona Update am Morgen: Mehr möglich im Vogtland

Corona Update am Morgen: Die Zahlen für die Region

In Hof braucht ihr vor dem Biergarten-, Theater- oder Ladenbesuch ab heute (MI) keinen Coronatest mehr machen, aber bald dürften sogar (…)

Corona Update: Inzidenzwert in Hof unter 10

„Was ist denn bei euch in Hof los?“- die Frage haben die Hofer in den vergangenen Monaten sicher öfter gehört, wenn es um (…)

Corona Update: Neuer Niedrigwert in Hof

In Hof gibts heute weitere Lockerungen im Handel, in Schulen und Kitas und die Ausgangssperre ist passé. Die Inzidenz liegt stabil (…)

Corona-Update: Inzidenz im Saale-Orla-Kreis erstmals seit sechs Monaten zweistellig

In Bezug auf Corona gibt es in letzter Zeit immer mehr gute Nachrichten. So verzeichnet der Vogtlandkreis mit 18,1 die niedrigste (…)