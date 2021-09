Corona Update am Morgen: Kommt die 2G Regel im Vogtland?

Genesen, getestet oder geimpft: das sind die drei großen G, von denen ihr eines vorweisen müsst, wenn ihr zum Beispiel am Wochenende in (…)

Corona-Update: Weiterer Todesfall im Landkreis Wunsiedel

Seit heute gilt in Bayern die sogenannte 3G-Regel in Innenräumen. Also zum Beispiel in der Gastronomie oder beim Friseur müsst ihr (…)