Corona Update am Morgen: Impfquote stagniert

Mit den Corona-Impfungen geht es in der Region wie fast in ganz Deutschland kaum noch voran. Der Saale-Orla-Kreis liegt zu Beispiel unter dem Durchschnitt in Thüringen. Landrat Thomas Fügmann hat nun vor einem Anstieg der Coronafälle im Herbst gewarnt und an die Bevölkerung appelliert.

Aktuell ist die Infektionslage in der Euroherz-Region noch entspannt. Wobei die Inzidenz mancherorts leicht gestiegen ist. Im Saale-Orla-Kreis liegt sie heute bei 2,5. Eine Steigerung gabs auch im Landkreis Hof mit 3,2 und im Landkreis Wunsiedel mit 6,9. In der Stadt Hof und im Landkreis Tirschenreuth bleiben die Inzidenzwerte stabil bei je 2,2 und 2,8. Nur im Vogtland ist die Inzidenz auf 0,4 gesunken.