Auch in der Euroherz-Region steigen die Corona-Fallzahlen weiter an. Stand gestern Abend sind es im Landkreis Hof 77 Fälle, im Landkreis Wunsiedel 73 Fälle. Hier ist mittlerweile ein zweiter Todesfall bekannt. Im Landkreis Tirschenreuth sind derzeit 202 Menschen an Corona erkrankt. Dort gibt es jetzt auch eine Koordinierungsstelle für Hilfsangebote. Der Vogtlandkreis meldet 36 Fälle.