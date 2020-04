Corona: Update am Morgen

Langsam zeigen die Maßnahmen gegen das Corona-Virus Wirkung. Auch in der Region steigen die Zahlen der Infektionen nicht mehr so schnell. Am stärksten betroffen ist weiterhin der Landkreis Tirschenreuth mit 814 bestätigten Fällen. Drei weitere Menschen sind gestorben. Auch im Landkreis Wunsiedel gibt es einen weiteren Todesfall. Insgesamt gelten 422 Menschen als infiziert. Im Saale-Orla-Kreis ist die Zahl auf 70 gestiegen. Zwei weitere Bewohnerinnen des besonders betroffenen Seniorenheims in Triptis sind gestorben. Auch im Vogtlandkreis sind die ersten Mitarbeiter von Senioreneinrichtungen betroffen. Hier ist die Zahl der bestätigten Fälle auf 161 gestiegen. Stadt und Landkreis Hof melden 288 Fälle. Am Nachmittag wollen die Verantwortlichen zu den aktuellen Entwicklungen informieren.