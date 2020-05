Corona: Update am Morgen

Bei Verstößen auf Demos will der Staat künftig härter vorgehen. Die Regeln für die Gastronomie stehen auch. Die Lockerungen sind nur möglich, weil sich die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen gut entwickelt haben, auch in der Region.

Zunächst ist ein Fall in einer Hofer Kita, die eine Notbetreuung anbietet, aufgetreten. Das positiv geteste Kind und die Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Die Kita musste schließen, weil das Gesundheitsamt alle Kinder und das Personal vorsichtshalber testen lässt. Insgesamt gibt es in Stadt und Landkreis Hof 522 bestätigte Corona-Fälle. Im Saale-Orla-Kreis sind es 137 und im Vogtland 402. Hier sind zwei weitere Menschen gestorben. Der Landkreis Wunsiedel meldet 646 bestätigte Fälle und der Landkreis Tirschenreuth 1125. In beiden Regionen gibt es jeweils einen weiteren Todesfall.