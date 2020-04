Corona: Update am Morgen

Wer gegen die Ausgangsbeschränkungen verstößt, der muss mindestens 150 Euro blechen. Das kommt jetzt auch auf einige Menschen zu, die sich in den Hofer Saaleauen und in einem Supermarkt zum Bier trinken getroffen haben. Die meisten halten sich aber an die Regeln. Und das ist auch enorm wichtig, denn die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus steigt auch in der Region immer weiter an.

Die meisten bestätigten Fälle gibt es nach wie vor im Landkreis Tirschenreuth mit dem Hotspot Mitterteich. 504 Fälle sind es insgesamt. Vier weitere Menschen sind an dem Virus gestorben. Auch der Landkreis Wunsiedel meldet einen weiteren Todesfall. Insgesamt haben sich 221 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Stadt und Landkreis Hof melden 198 Fälle. Darunter sind auch 18 Bewohner aus dem Seniorenwohnpark in Bad Steben, die isoliert sind. Im Vogtland gibt es 111 bestätigte Fälle und im Saale-Orla-Kreis 33.