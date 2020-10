Corona Update am Morgen

Auch bei uns in der Region steigen die Corona-Zahlen, deshalb bereiten sich die Gesundheitsämter auf den kommenden Winter vor. Der Vogtlandkreis weitet zum Beispiel seine Testkapazitäten aus. In der kommenden Woche soll in Plauen eine weitere Corona-Portalpraxis öffnen, in der Tests möglich sind. Im Sächsischen Krankenhaus Rodewisch ist ab sofort kein Besuch mehr erlaubt. Im Saale-Orla-Kreis hat es außerdem ein positives Testergebnis bei einem weiteren Mitarbeiter des Wohnheims in Schleiz gegeben, in dem das Virus ausgebrochen ist. Ein Bewohner musste zudem ins Krankenhaus.

Der Landkreis Wunsiedel meldet einen weiteren Todesfall. Eine 92 Jahre alte Frau mit Vorerkrankungen ist gestorben.