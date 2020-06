Corona: Update am Morgen

Das Corona-Konjunkturpaket ist heute Thema im Kabinett. Die Bundesregierung will die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf den Weg bringen – und auch den Kinderbonus. Pro Kind sollen Familien 300 Euro bekommen – ausgezahlt über das Kindergeld. Mit dem Konjunkturpaket soll die Wirtschaft in der Corona-Krise angekurbelt werden. Unterdessen bleiben die Zahlen in der Region auch über den Feiertag weiter stabil: Im Landkreis Tirschenreuth sind seit Beginn der Pandemie 1140 Personen positiv getestet worden, im Landkreis Wunsiedel liegt diese Zahl bei 657 und im Hofer Land bei 568. Im Vogtlandkreis sind seit Beginn der Pandemie 488 Fälle bekannt geworden, im Saale Orla Kreis liegt die Zahl weiterhin bei 151.