Corona: Update am Morgen

Sie stehen auf der Statistik der meisten Corona-Infektionen in Deutschland ziemlich weit oben: Die Landkreise Tirschenreuth und Wunsiedel in der Region hat das Virus sehr getroffen. Das zeigt die aktuelle Statistik des Robert-Koch-Instituts. Im Landkreis Tirschenreuth gelten derzeit 926 Personen als infiziert, im Landkreis Wunsiedel 475 . Der Landkreis Hof meldet 343 Fälle, der Saale-Olra Kreis 83 bestätigte Fälle und der Vogtlandkreis 204 Fälle und einen Todesfall. Die Polizei apelliert erneut an die Bevölkerung, sich auch über das Wochenende an die Ausgangsbeschränkungen zu halten.