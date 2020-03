Corona: Update am Morgen

Die Weltgesundheitsorganisation spricht mittlerweile von einer Pandemie, also von einer weltweiten Seuche. Das Corona-Virus macht auch vor der Euroherz-Region nicht Halt.

Seit gestern gibt es zwei neue Fälle im Landkreis Tirschenreuth. Eine Frau und ein Mann haben sich mit dem Corona-Virus angesteckt. Damit gibt es dort insgesamt drei bestätigte Fälle. Der Städtische Kindergarten in Erbendorf und zwei Klassen des Stiftlandgymnasiums und der Marienschule in Tirschenreuth bleiben bis morgen vorsichtshalber zu. Auch im Saale-Orla-Kreis gibt es drei Corona-Fälle. Alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind bis 25. März abgesagt. Im Hofer Land sind bisher zwei Fälle bestätigt. Der Unterricht am Reinhart-Gymnasium fällt noch bis morgen aus. Bis zum Ende der Osterferien sind alle Veranstaltungen in Bayern mit mehr als 1000 Personen abgesagt. Auch weitere Veranstaltungen fallen aus. Einen Überblick gibt’s auf euroherz.de Aus dem Landkreis Wunsiedel und aus dem Vogtlandkreis gibt es bislang keine Corona-Fälle.