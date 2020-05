Corona: Update am Morgen

Es ist der nächste kleine Schritt in Richtung Normalität. In Bayern dürfen sich ab heute wieder mehrere Personen aus zwei Haushalten treffen. Im Klartext heißt das: Treffen von Nachbarn oder befreundeten Familien in Parks oder zum Grillen im Garten sind ab sofort wieder erlaubt. Die Corona-Zahlen in der Region sind nämlich wieder nur leicht angestiegen.

Der Landkreis Wunsiedel meldet keine neuen Fälle und liegt weiter bei 639. Auch im Saale-Orla-Kreis liegt die Zahl weiter bei 132. Allerdings melden die Landkreise Wunsiedel, Hof und Tirschenreuth je einen weiteren Todesfall. Im Hofer Land gelten momentan 514 Menschen als positiv getestet und im Landkreis Tirschenreuth 1120. Im Vogtlandkreis gibt es bisher 377 bestätigte Fälle.