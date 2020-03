Corona: Update am Morgen

Die Bundeskanzlerin hat es schon angekündigt – jetzt hat es Bayern auch umgesetzt. Die Ausgangsbeschränkungen gelten weiter bis zum 19. April. Das ist auch notwendig. Denn noch lässt sich kein wirklicher Trend erkennen, dass die Zahl der neuen Corona-Fälle abnimmt. Im Vogtlandkreis sind es derzeit um die hundert Fälle.

Der Saale-Orla-Kreis meldet 32 Fälle. Die Situation im Seniorenheim in Triptis gilt als stabil. Genauso wie in Rehau. Auch hier hatten sich Bewohner und Mitarbeiter mit dem Corona-Virus angesteckt. Auch aus Seniorenheimen in Hof und Bad Steben gibt es solche Nachrichten. Insgesamt sind es in Stadt und Landkreis Hof 153 Fälle und im Landkreis Wunsiedel 197. Hotspot ist nach wie vor der Landkreis Tirschenreuth mit 454 Corona-Fällen. Auch sieben Tote hat es hier wieder gegeben.