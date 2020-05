Corona Update am Morgen

Mittlerweile haben wir uns an die Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln gewöhnt. Es gibt aber auch Menschen mit Behinderung oder Krankheiten, für die das ein Problem sein kann. Der Vogtlandkreis weist jetzt darauf hin, dass diese Menschen keine Schutzmaske in Sachsen tragen müssen. In der Region zeigen die getroffenen Maßnahmen Wirkung.

Im Landkreis Wunsiedel sind momentan 639 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, in Stadt und Landkreis Hof sind es 511. Im Landkreis Tirschenreuth gibt es 1120 Corona-Fälle, ein weiterer Mensch ist gestorben. Auch das Vogtland meldet einen weiteren Todesfall. Hier gelten insgesamt 370 Menschen als positiv getestet. Auch im Saale-Orla-Kreis ist die Zahl nach vier Tagen wieder leicht angestiegen auf 132.