Corona: Update am Morgen

Das Corona-Virus hat viele Planungen durcheinander geworfen. Die Schulprüfungen sind verschoben und auch die Azubi-Abschlussprüfungen haben die Industrie- und Handelskammern jetzt in den Juni verlegt. Bis dahin hat sich die Situation entspannt, hoffen viele. Momentan steigen die Zahlen weiter an.

Im Landkreis Tirschenreuth geht es besonders schnell. Hier sind mittlerweile schon 323 Corona-Fälle bestätigt, der Schwerpunkt liegt weiter in Mitterteich. Vier weitere Menschen sind daran gestorben. Auch das Vogtland meldet den ersten Todesfall. Hier gibt es insgesamt rund 80 bestätigte Fälle. Im Saale-Orla-Kreis ist die Zahl auf 27 angestiegen. In einem Seniorenheim in Triptis haben sich sieben Mitarbeiter und zehn Bewohner mit dem Virus angesteckt. Stadt und Landkreis Hof melden 108 Corona-Fälle, der Landkreis Wunsiedel 115.